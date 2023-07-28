Бочкарев: Первый в столичном метро регулируемый стрелочный перевод появился на станции «Физтех»

На станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии смонтирован первый в столичном метро регулируемый стрелочный перевод, началось его бетонирование. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

«Регулируемый стрелочный перевод впервые смонтирован в Московском метрополитене, он расположен в оборотных тупиках станции «Физтех» и необходим для оборота и отстоя поездов», – приводятся в материале слова Бочкарева.

Он отметил, что благодаря усовершенствованной стрелке обслуживание нового участка Люблинско-Дмитровской линии станет значительно удобнее.

Генеральный директор АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, которого цитирует пресс-служба, сообщил, что особенность этой стрелки заключается в том, что раньше на шпалах LVT после бетонирования невозможно было регулировать колею и ординату, а теперь это можно делать за счет регулируемых подрельсовых подкладок.

При этом он подчеркнул, что монтаж регулируемого стрелочного перевода практически не отличается от того, как это делали раньше.

«Полностью завершить укладку путевого бетона в тупиках станции «Физтех» планируем в конце июля», – отметил глава «Мосметростроя».