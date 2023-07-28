Союз профессиональных электротехников появится в Москве

В столице появится cоюз профессиональных электротехников. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Соглашение о создании союза подписали Московский колледж архитектуры, дизайна и реинжиниринга № 26, Национальный исследовательский университет «МЭИ» (НИУ «МЭИ») и компания «ИЭК Холдинг».

— В его рамках будут разработаны единые стандарты профессий, открыты центры сертификации качества подготовки и переподготовки кадров, будет создана общая база специалистов и работодателей для сопровождения карьерного трека, — пояснила Ракова.

По мнению заммэра, такие меры будут способствовать качественной подготовке квалифицированных молодых специалистов, в которых нуждаются предприятия города, передает официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 25 июля, в столице завершилась первая волна приемной кампании на бюджет. «Вечерняя Москва» узнала о ее предварительных итогах и самых востребованных направлениях обучения.