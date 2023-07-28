Обороты московской сферы платных услуг за пять месяцев выросли на 7,5 процента

В период с января по май этого года объем столичной сферы платных услуг составил 1,2 триллиона рублей, что на 7,5 процента превышает показатель аналогичного периода 2022 года. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Столичные предприниматели смогли адаптироваться к непростым экономическим условиям и заполняют освободившиеся ниши. С начала текущего года этот сегмент экономики поступательно рос, демонстрируя одни из самых высоких темпов среди регионов страны, — отметил заммэра.

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы, за первые пять месяцев этого года наиболее активную динамику показали организации культуры и спорта. Их оборот в сопоставимых ценах прибавил более 20 процентов и составил 48 миллиардов рублей.

На втором месте — сфера транспортных услуг, выручка которой возросла более чем на 18 процентов и составила около 376 миллиардов рублей. В образовательных сервисах прирост составил 13,2 процента — до 101,4 миллиарда рублей.