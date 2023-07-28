Собянин: столичные музеи и выставочные залы с начала года посетили более 6 млн человек

В I полугодии 2023 года столичные музеи и выставочные залы организовали более 340 выставок и провели более 900 различных культурных и просветительских мероприятий, а их посетителями стали более 6 млн человек, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Одной из самых заметных выставок стала «ДК СССР», проходившая в Центральном выставочном зале «Манеж» со 2 февраля по 1 апреля», — написал мэр.

В основу выставки положена историческая концепция Домов культуры. С одной стороны, это синтез искусств, когда в одном пространстве объединяются выставочные залы, театр, кинотеатр, концертный зал, читальня и художественные мастерские. С другой стороны, это идея активного участия каждого человека в культурной жизни страны.

Основными экспонатами еще одной выставки в Манеже «Мы - русские, с нами Бог!» стали монументальные исторические полотна, посвященные победам русского оружия и русского духа.

«На выставке «Коломенское. Шедевры коллекции» посетители смогут увидеть подлинные сокровища русского и европейского искусства, собранные музеем за 100 лет своей истории. Старинные иконы, резьба по дереву и камню, рукописные и старопечатные книги, археологические находки, нумизматика и многое другое», — добавил Собянин.