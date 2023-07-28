На юге Москвы прохожие нашли на улице питона

Небольшого питона обнаружили прохожие ночью на улице на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы в пятницу, 28 июля.

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По данным ведомства, инцидент произошел в 3-м Дорожном проезде, возле дома № 4, корпус 2 в районе трех часов ночи. Семья с детьми шла по улице и увидела на асфальте небольшую бордовую змею. Очевидцы вызвали спасателей.

Прибывшие на место сотрудники аккуратно поймали животное, после чего передали его в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.