На юге Москвы прохожие нашли на улице питона
Небольшого питона обнаружили прохожие ночью на улице на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы в пятницу, 28 июля.
По данным ведомства, инцидент произошел в 3-м Дорожном проезде, возле дома № 4, корпус 2 в районе трех часов ночи. Семья с детьми шла по улице и увидела на асфальте небольшую бордовую змею. Очевидцы вызвали спасателей.
Прибывшие на место сотрудники аккуратно поймали животное, после чего передали его в столичный Департамент природопользования и охраны окружающей среды.
Другое экзотическое животное обнаружили ночью также на юге столицы. Проезжая по Даниловской набережной росгвардейцы заметили прыгающего по машинам кошачьего лемура. Дебошира поймали и накормили бананами, после чего передали специалистам. Позже выяснилось, что хозяйка беглеца нашлась, и лемур вернулся домой.