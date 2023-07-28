Собянин: За первое полугодие 2023-го столичные музеи посетили больше шести миллионов человек

Более 340 выставок и 900 культурных мероприятий организовали музеи и выставочные залы за первые шесть месяцев 2023 года, которые посетили больше шести миллионов человек. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Москва — один из мировых лидеров по числу музеев, которые посещают миллионы москвичей и гостей нашего города. Посетителей привлекают уникальные экспозиции и, конечно же, яркие и оригинальные выставочные проекты, которые проводит каждый московский музей, — отметил глава города.

Одной из самых заметных выставок стала «ДК СССР», проходившая в Центральном выставочном зале «Манеж» в период со 2 февраля по 1 апреля. В основу выставки была заложена историческая концепция Домов культуры.

Основными экспонатами еще одной экспозиции в Манеже «Мы — русские, с нами Бог!» стали исторические полотна, посвященные победам русского оружия и русского духа.