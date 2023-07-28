Бригады и техника Мосводостока продолжают дежурство на улицах столицы

Городские службы Москвы продолжают работать в режиме повышенной готовности в связи с сильными ливнями. На улицах дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока.

В ночь на 28 июля в отдельных районах города выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков. Больше всего их зафиксировали в Зеленоградском (32 миллиметра), Троицком и Новомосковском (17 миллиметров) и Восточном (16 миллиметров) административных округах.

Дождь продолжится в течение дня . Синоптики прогнозируют еще до 25 миллиметров осадков. Местами возможна гроза.