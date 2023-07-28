Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы завершили более чем на 80%

Городские службы столицы завершили более 80% работ по благоустройству Воробьевской набережной и созданию Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр на западе столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера «Воробьевы горы». В результате проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, длина пеших маршрутов увеличится почти на 3 км», – сказал Бирюков.