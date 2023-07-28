Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы завершили более чем на 80%
Городские службы столицы завершили более 80% работ по благоустройству Воробьевской набережной и созданию Аллеи спортивной славы звезд зимних Олимпийских игр на западе столицы. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Благоустройство Воробьевской набережной и создание Аллеи спортивной славы станут завершающим этапом воссоздания уникального природного и спортивного кластера «Воробьевы горы». В результате проекта появятся комфортные зоны для отдыха и занятий спортом у воды, длина пеших маршрутов увеличится почти на 3 км», – сказал Бирюков.
Он также раскрыл подробности проекта. «В настоящее время практически завершено устройство кабельной канализации протяженностью 16,2 тыс. м, в которую уберут воздушные провода. Вдоль ул. Косыгина установили девятиметровые опоры наружного освещения и приступили к оборудованию уличных торшеров высотой 4,5 и 6 м. В рамках проекта сделаем на набережной прогулочную зону. Для любителей бега появится дорожка со специальным покрытием. Обустроим и двухстороннюю велороллерную трассу», – добавил Бирюков.