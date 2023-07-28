Московский зоопарк пригласил горожан на «День рождения панды» 30 июля

В воскресенье, 30 июля, в Московском зоопарке пройдет праздник «День рождения панды». Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

— С 11:00 до 13:30 будут проходить различные познавательно-развлекательные активности. Около вольера японских журавлей будет проходить «Школа журавля», где все желающие смогут разучить «Зарядку с веерами» и «Танец маленьких журавлей», — говорится в сообщении.

Принять участие в мероприятиях можно бесплатно, оплатить нужно будет только вход в зоопарк. При этом для посещения лекций и экскурсий необходимо пройти предварительную регистрацию, передает Telegram-канал зоопарка.

Панды Жуи и Диндин переехали в столичный зоосад из Китая в 2019 году. Это было сделано в рамках двустороннего соглашения, которое заключили между зоопарком Москвы и Центром по разведению панд в Чэнду. Согласно договору, Жуи и Диндин проведут в столичном зоопарке 15 лет.