В Московском зоопарке 30 июля отметят день рождения больших панд

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Праздник "День рождения панды" состоится в Московском зоопарке 30 июля, в этот день всех посетителей ждет познавательно-развлекательная программа. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада.

"На старой территории зоопарка, где находится вольер с пандами, будут расположены праздничные точки активности, которые можно будет найти по красным китайским фонарикам. <…> Возраст участников мероприятия - старше трех лет. Участие бесплатное, оплачивается только вход в зоопарк. Предварительная регистрация на большую часть активностей не требуется, однако участие в лекции и экскурсии - по предварительной записи", - значится в сообщении.

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Так, с 11:00 до 13:30 будут проходить различные активности. Около вольера японских журавлей откроется "Школа журавля", где все желающие смогут разучить зарядку с веерами и танец маленьких журавлей.

"На круге катания будет организована площадка "Мастерим и играем", где посетители научатся делать и раскрашивать бумажные фигурки карпов кои. Материалы будут предоставлены бесплатно, карпов можно будет забрать с собой. Также на площадке "Мастерим и играем" можно будет испытать свои силы в игре "Накорми журавля" - из одной миски достаем щипцами игрушечных лягушек и преносим их в импровизированное болотце с журавлем. <…> [Кроме того,] будет организована игра "Поймай хвост дракона": участники выстраиваются длинной цепочкой, стоящим спереди выдается голова дракона, и они должны будут попробовать поймать стоящих сзади, а стоящие сзади - пытаться от них ускользнуть", - добавили в зоопарке.

Перед домом птиц - на арт-площадке "Рисуй как панда" все желающие смогут нарисовать животных под руководством опытных педагогов. Рядом с вольером панд посетителей зоопарка ждет викторина "Что вы знаете о…" с вопросами и заданиями не только про панд, но и про других животных, с акцентом на фауну Китая.