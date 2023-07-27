Музей Победы вошел в пятерку самых популярных московских  достопримечательностей

Музей Победы попал в топ-5 самых популярных достопримечательностей в Москве, которые хотят посетить туристы из других регионов и стран. Данные предоставила Ассоциация туроператоров (АТОР).

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В июне-июле 2023 года в Музее Победы были совершены 1864 экскурсии, за аналогичный период прошлого года их было проведено 1656. Больше всего туристических групп было из Липецкой, Владимирской, Новосибирской, Вологодской, Московской, Саратовской областей.

— Огромным интересом у наших гостей пользуются иммерсивные экскурсии по уникальным музейным пространствам «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, голограмм, проекций, фильмов-реконструкций и элементов иммерсивного театра позволяют посетителям погрузиться в героическое прошлое нашего народа, — рассказали в Музее Победы.