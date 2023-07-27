Музей Победы вошел в пятерку самых популярных московских достопримечательностей
Музей Победы попал в топ-5 самых популярных достопримечательностей в Москве, которые хотят посетить туристы из других регионов и стран. Данные предоставила Ассоциация туроператоров (АТОР).
В июне-июле 2023 года в Музее Победы были совершены 1864 экскурсии, за аналогичный период прошлого года их было проведено 1656. Больше всего туристических групп было из Липецкой, Владимирской, Новосибирской, Вологодской, Московской, Саратовской областей.
— Огромным интересом у наших гостей пользуются иммерсивные экскурсии по уникальным музейным пространствам «Подвиг Народа» и «Битва за Москву. Первая Победа!». Сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, голограмм, проекций, фильмов-реконструкций и элементов иммерсивного театра позволяют посетителям погрузиться в героическое прошлое нашего народа, — рассказали в Музее Победы.
В Музее Победы открылась выставка ко Дню Военно-морского флота. Кроме того, 30 июля, в этот праздник, Музей Победы подготовил для гостей тематическую праздничную программу. Многодетные семьи, студенты и школьники смогут бесплатно посетить экспозиции и залы учреждения.