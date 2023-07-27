В Москве в ночь на 28 июля ожидаются гроза и шквалистый ветер

В Москве в ночь на пятницу, 28 июля, возможны гроза и шквалистый ветер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в четверг, 27 июля, после 22:00 и до 09:00 28 июля в столице ожидаются сильный дождь и гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 15 м/с.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что в 21:00 мск активная фронтальная зона располагалась вдоль западных границ Подмосковья.

По ее словам, станция в Волоколамске станция «отметила грозу». Высота верхней границы облаков на фронте достигает 12-14 км, что создает возможность для выпадения града.

Синоптик заметила, что последние 5 дней месяца в столице «будут с дождями, в пятницу и субботу - сильными».