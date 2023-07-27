В Москве в ночь на 28 июля ожидается местами сильный дождь и гроза

С 22:00 27 июля до 9:00 28 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили синоптики Росгидромета.

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Кроме того, с 9:00 до 21:00 28 июля прогнозируется дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

В связи с этим горожанам рекомендуется избегать маневров на дорогах, парковать автомобили подальше от деревьев, внимательнее следить за детьми и соблюдать правила осторожности.

— Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, — пишет Telegram-канал ГУ МЧС России по городу Москве.