Росгидромет: В Москве в ночь на 28 июля ожидается местами сильный дождь и гроза
С 22:00 27 июля до 9:00 28 июля в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили синоптики Росгидромета.
Кроме того, с 9:00 до 21:00 28 июля прогнозируется дождь, местами ливень, гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.
В связи с этим горожанам рекомендуется избегать маневров на дорогах, парковать автомобили подальше от деревьев, внимательнее следить за детьми и соблюдать правила осторожности.
— Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, — пишет Telegram-канал ГУ МЧС России по городу Москве.
Прошедший в среду, 26 июля, в Москве ливень побил рекорд по осадкам, установленный в конце XIX века. Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, фиксировался в 1894 году.