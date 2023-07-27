Посетители МУФ смогут подать резюме в одну из транспортных компаний Москвы

На выставке «Станция Манеж», которая проходит в рамках Московского урбанистического форума (МУФ), посетители смогут подать резюме и пройти собеседование с рекрутером. Для этого соискателю нужно найти стенд «Московский транспорт — это люди» на цокольном этаже выставки. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал заместитель мэра Москвы, глава столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Московский транспорт развивается огромными темпами. Мы создаем новые рабочие места, а также обеспечиваем высокую заработную плату и социальные гарантии правительства Москвы. Транспортный комплекс дает возможность построить карьеру людям с разными специальностями. Если вы в поиске своего призвания или нового места работы, то приходите на выставку «Станция Манеж», — рассказал Ликсутов.

У соискателя будет возможность изучить каталог профессий, где представлены флагманские вакансии девяти транспортных компаний столицы — от машиниста до аналитика и популярной сегодня позиции IT-специалиста.

На выставке кандидат сможет пройти цифровой тест на профориентацию и узнать, какая профессия подходит именно ему. На следующем этапе соискателя ждет экспресс-собеседование вживую с рекрутером одной из компаний Транспортного комплекса Москвы, где кандидату расскажут о карьерных возможностях. После этого ему останется только дождаться решения о приеме на работу.