На юге Москвы построят два объекта образования

Москомархитектура подготовила градостроительные планы земельного участка для строительства образовательных учреждений в Даниловском районе. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Первое учреждение планируется возвести по адресу: проезд 3-й Павелецкий, вл. 7А. Второе будет расположено на проспекте Лихачева, земельный участок 10/1. Оба объекта построят за счет городского бюджета.

"Первый объект расположится на участке 0,6 га, второй займет около 1 га. Даниловский район сейчас активно развивается, и для нас важно, чтобы социальная инфраструктура отвечала запросам жителей", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба стройкомлекса правительства Москвы.

Оформленные документы предусматривают строительство на этих участках объектов дошкольного, начального и среднего общего образования. Параметры каждого из них определятся в ходе разработки проектных решений.