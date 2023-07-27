Собянин: Москва в пятый раз возглавила индекс цифровизации «IQ городов»

Собянин: Москва в пятый раз возглавила рейтинг «IQ городов»
Столица пятый год подряд стала лидером российского индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов». Об этом в четверг, 27 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Глава города отметил, что результаты рейтинга рассчитывались по 46 показателям в 18 отраслях. Среди них: качество и доступность электронных услуг, вовлеченность жителей в решение городских вопросов с помощью электронных сервисов, наличие автоматизированной системы учета отходов и другие.
В результате Москва набрала максимально возможные 120 баллов. Также в пятерку лидеров вошли Санкт-Петербург, Казань, Уфа и Красноярск.
— Первенство столицы — результат высокой степени цифровизации всех отраслей городского хозяйства и активного внедрения технологий в социальную сферу, — написал Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Также в июле стало известно, что Москву признали одним из лучших городов мира по уровню развития проектов в области образовательных технологий — EdTech-экосистемы. В рейтинг также вошли Сан-Франциско, Пекин, Бостон, Бангалор, Нью-Йорк, Лондон, Шанхай, Лос-Анджелес и Мумбаи.