Участки улицы Ильинка и площади Васильевский Спуск перекроют 2 августа из-за праздника

«2 августа в период с 7:00 до 16:00 будут закрыты для проезда участки ул. Ильинка и площади Васильевский Спуск. Это связано с проведением праздника «Ильин День на улице Ильинке», – говорится в материале.

Как уточняется, с 7:00 до 13:00 движение будет перекрыто на ул. Ильинка от Новой до Красной площади, а также в проезде от ул. Ильинка до ул. Варварка (в районе д. 5 по Красной площади). С 7:00 до 16:00 будет недоступна для проезда площадь Васильевский Спуск. Кроме того, на ул. Ильинка от Новой до Красной площади будет действовать запрет парковки с 00:01 2 августа до окончания мероприятия.