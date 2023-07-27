Москва онлайн покажет Международный день тигра в столичном зоопарке

29 июля, в Международный день тигра, зрители Москвы онлайн в прямом эфире смогут понаблюдать за полосатым хищником в Московском зоопарке. Сотрудники зоосада расскажут, чем тигр питается в неволе, как проходит его день.

© Москва 24/Александр Авилов

Международный день тигра отмечается с 2011 года. Праздник был учрежден на Международном форуме по вопросам сохранения тигра на Земле, проходившем в 2010 году в Санкт-Петербурге. Главная задача праздника – привлечь внимание к защите тигров от уничтожения.

Тигры обитают на территориях Бангладеша, Бутана, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Непала, России и Таиланда.