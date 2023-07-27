Собянин: утвержден проект застройки территории в Карачарово

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об утверждении проекта планировки территории на юго-востоке города. После его реализации в ЮВАО появится более 6,4 тыс. новых рабочих мест.

Речь идёт об участке между шоссе Фрезер, улицей Басовская, Перовским шоссе и улицей 1-я Фрезерная, передаёт НСН.

На месте складов и устаревших производственных объектов построят современные жилые кварталы со школой, детсадом, спортивным центром и офисным зданием. Улучшатся условий проживания для 6,8 тыс. человек, отметил Собянин.

Наряду с этим стало известно, что реальная зарплата в Пермском крае выросла по сравнению с прошлым годом на 13,6%. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Пермьстата.

«Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в мае 2023 года составила 59 798,5 тыс. рублей, что на 16,6% больше, чем в 2022 году», — говорится в сообщении.