Мосгоризбирком утвердил порядок онлайн-голосования на выборах в сентябре

Мосгоризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах, назначенных на 10 сентября 2023 года в Москве. Соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии.

«Предлагается утвердить данный порядок, опубликовать настоящее решение, прошу поддержать», – сказал в ходе заседания заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

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Представляя документ на заседании, он напомнил, что Общественная палата Москвы 24 июля обсудила данный проект порядка применения и одобрила его. Заместитель председателя Мосгоризбиркома напомнил, что новшеством в этом году является использование на избирательных участках терминалов дистанционного электронного голосования (ТЭГ).

«Основное новшество в этом году, что появляются терминалы электронного голосования двух видов: терминал электронного голосования стационарный, который расположен на избирательном участке, и терминал электронного голосования переносной. Соответственно, первый обеспечит возможность проголосовать без использования бумажного бюллетеня тем избирателям, которые на участок пришли. Второй обеспечит возможность голосования избирателям на дому с использованием переносного терминала также без бумажного бюллетеня», – пояснил Реут.

Также согласно документу, в период голосования будут осуществляться контрольные распечатки хода голосования в Общественном штабе по наблюдению за выборами. Также избиратели смогут самостоятельно осуществлять наблюдение за дистанционным электронным голосованием с использованием специального сервиса в интернете. Кандидаты, представители политических партий получат доступ к отдельному узлу (ноде) распределенной базы данных. Наблюдение будет обеспечено как по выборам мэра Москвы, так и по выборам депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского округов.

Кроме того, традиционно будет использован блокчейн, что полностью исключает возможность изменения полученных итогов дистанционного электронного голосования. Также в полной мере будет обеспечена тайна волеизъявления избирателей и все иные принципы проведения выборов в России.