Движение транспорта на нескольких участках ТТК ограничат с 31 июля

Движение транспорта на участках Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе пересечения с Кутузовским проспектом ограничат с 31 июля. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщили в пресс-службе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— С 31 июля до 30 августа на участках Третьего транспортного кольца в районе пересечения с Кутузовским проспектом будет недоступна для движения одна полоса, — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с проведением на этих участках ТТК ремонтных работ, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

С 1 июля в 2-м Саратовском проезде ввели одностороннее движение транспорта. Также на участке будет установлено ограничение скорости в 40 километров в час и оборудуют 16 машино-мест за счет разметки.