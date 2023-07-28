Детский сад на 200 мест построят в Басманном районе

В Басманном районе построят детский сад на 200 мест. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев .

Как отметила Анастасия Пятова , председатель Москомстройинвеста, суммарная поэтажная площадь детского сада составит 6632 квадратных метра. Объект появится по адресу: улица Госпитальный Вал, дом 3, корпус 1. Сейчас на земельном участке площадью 0,66 гектара находится аварийный жилой дом, подлежащий сносу.

Она добавила, что Сергей Собянин поставил задачу создать во всех районах разветвленную и удобную инфраструктуру, в первую очередь социальную. При этом важно, чтобы ей могли пользоваться все жители.