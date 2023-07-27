Собянин открыл после реконструкции городской вокзал Тимирязевская МЦД-1

"Построили новый вокзал МЦД, <...> сделали платформу. Постепенно на базе таких транспортных узлов <...> строим прямо настоящие городские вокзалы, которые нисколько не хуже, чем станции метро - с эскалаторами, лифтами, кассовыми и торговыми залами. Соединяем метро и железную дорогу, соединяем разные микрорайоны пешеходными переходами. Такой классный городской вокзал [Тимирязевская], думаю, вам нравится. Спасибо железнодорожникам, старались, - это наш совместный проект", - сказал Собянин в ходе общения с пассажирами у нового городского вокзала.