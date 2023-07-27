На площадке Московского урбанфорума в "Лужниках" откроется уникальная арт-фотозона

Комплекс городского хозяйства Москвы подготовил необычные фотозоны, которые позволят посетителям площадки Московского урбанистического форума в «Лужниках» узнать больше о работе коммунальщиков, пожарных и спасателей, сообщает пресс-служба форума.

В фотозоне «Примерочной супергероя» можно будет сфотографироваться на фоне огня в форме столичных пожарных и спасателей. Эта специальная одежда защищает огнеборцев от воздействия опасных факторов на месте происшествия.

В фотозоне АО «МОСГАЗ» предложат почувствовать себя частью команды столичных газовиков и на время стать сотрудником аварийно-спасательного формирования. Посетители смогут надеть специальный костюм, защитный шлем и сфотографироваться с газовым ключом и другими атрибутами столичных газовиков.

В фотозоне «Труба» можно будет взглянуть, как выглядит водопроводная труба изнутри. Фотозона сделана из настоящей трубы водоснабжения трехметрового диаметра. Внутри — зеркальное покрытие. Гости форума смогут пройти через трубу, сфотографироваться в ней и узнать о достижениях в развитии столичной системы водоснабжения за последние 10 лет.

Арт-инсталляция «На холсте из труб» — еще одна фотозона, посвященная инженерным коммуникациям. На мастер-классах посетители «Лужников» смогут создать свой дизайн из труб, используемых в системах водоснабжения и водоотведения. Затем их работы будут крепиться к инсталляции, образуя абстрактную скульптуру, которая станет ежедневно обновляющейся арт-фотозоной.