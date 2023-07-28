Синоптик назвал причину ливней в Москве в июле

Июль поразил москвичей большим количеством дождей: прошедший в среду, 26 июля, ливень побил рекорд по осадкам, установленный в конце XIX века. О причинах такой погоды в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

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Москва отличилась

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В начале месяца в части городов Центральной России выпало свыше полутора месячной нормы осадков. Они охватили столичный регион, Воронеж и Рязань, поделился синоптик. Однако настоящий шквал «залповых ливней» пришелся на вторую часть июля.

— Вторая половина месяца действительно дала примеры очень сильных залповых ливней, которые пришлись на Москву и область, — пояснил он. — Да, они также были в Брянской и Рязанской областях, но отличилась в первую очередь Москва.

Сначала серия волновых циклонов направилась на столичный регион с Венгрии и юго-запада Польши. Ближе к 20-м числам дожди шли с юга европейской части России, накрыв Белгород, Орел, Калугу и Москву.

— Я думаю, что с 26 по 29 июля количество осадков, выпавших в столичном регионе, вполне может сравниться с месячной нормой. Особенности циркуляции атмосферы во второй половине июля привели к тому, что значительные осадки были принесены волновыми циклонами, — сказал метеоролог.

Это еще не рекорд

Напоминая о рекордных показателях, Шувалов рассказал, что 26 июля в городе установили новый рекорд: 46 миллиметров выпавших осадков. Однако этот результат не является абсолютным рекордом для Москвы.

— Были ситуации, когда количество осадков превышало зафиксированные 46 миллиметров. При этом это существенное количество осадков, равное половине месячной нормы, — рассказал он. — Но главное — их интенсивность. По некоторым данным, за 10–20 минут выливалось до 20 литров воды на квадратный метр.

Однако такую погоду сложно назвать необычной для середины лета. По мнению Шувалова, в июле сильные ливни могут повторяться раз в пять–семь лет.

— Но на фоне повсеместных разговоров о глобальном потеплении, об исключительной жаре на юге Европы, в США и Китае, вот это прохладное и мокрое лето немного поражает воображение живущих в этой местности, — сказал собеседник «ВМ».

Август тоже не порадует

Возникает ощущение, что Москва «не добирает тепла». И такое чувство не обманчиво, поскольку июль стал третьим подряд месяцем, когда среднемесячная температура будет ниже нормы, поделился Шувалов.

— И пока перспективы на август не слишком оптимистичны, — предупредил он.