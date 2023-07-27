В Москве почтили память детей – жертв войны в Донбассе

«Преступления против детей не имеют срока давности. Почти 300 погибших детей, почти 700 — кто получил тяжелые ранения. Это малыши, которые только начинали жить, у которых все было впереди. Которые мечтали жить в счастливых семьях, в счастливой стране, развиваться самим, путешествовать, учиться. И все это прервалось взрывами мин и артиллерийскими обстрелами. Это трагедия и завет для нас: помнить, сделать так, чтобы об этих преступлениях знал весь мир и эти трагедии никогда не повторились», — отметила замсекретаря Генсовета Дарья Лантратова.