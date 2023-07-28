Цирковой фестиваль пройдет в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума

В столице с 1 августа по 10 сентября пройдет цирковой фестиваль «Улочки московские» в рамках Московского урбанистического форума. Об этом сообщается на сайте столичного департамента культуры.

«Зрители шоу смогут погрузиться в атмосферу уютных московских улиц и больших и светлых проспектов, в постановках будут отражены значимые архитектурные объекты Москвы и достопримечательности. Артисты цирка и балета предстанут перед зрителями в образе москвичей прошлого, настоящего и будущего. В фестивальной программе примут участие воздушные гимнасты, можно будет увидеть аттракцион с медведями и собаками, номер «Подкидные доски», акробатическую дорожку и многие другие примеры циркового искусства», – говорится в сообщении.

Ранее «Известия» сообщали, что в «Лужниках» в рамках Московского урбанистического форума откроется более 30 тематических и интерактивных зон, в том числе футуристический павильон «Куб», спортивная площадка и павильон технологий.