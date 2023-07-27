Собянин оценил готовность дороги Мамыри — Пенино — Шарапово в ТиНАО

Дорога Мамыри — Пенино — Шарапово в ТиНАО готова на 45 процентов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Она тянется от улицы Адмирала Корнилова в поселение Мосрентген до федеральной трассы М-3, — сказал он.

Новая дорога соединит между собой: улицу Адмирала Корнилова; трассу Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе; М-3 Украина — Сосенки — Ямонтово (улицу Летовского Ополчения); М-3 Украина — Середнево — Марьино — Десна (шоссе Ракитки). Дорога будет введена в эксплуатацию в третьем квартале 2024 года, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Кроме того, в столичном районе Алтуфьево построят улицу местного значения. Участок расположен вблизи дома 43, строение 13, на Алтуфьевском шоссе. Для маломобильных горожан установят наземные тактильные указатели и контрастные ленты на опорах освещения.