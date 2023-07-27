Трамвай «Татра-Т3» установили в районе станции метро «Курская»

После завершения благоустройства на территории трамвайной подстанции будет прогулочное пространство с удобными скамейками и освещением. Мы заботливо реставрируем наши исторические объекты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.