Трамвай «Татра-Т3» установили в районе станции метро «Курская»
Трамвай «Татра-Т3» установили на территории трамвайной подстанции у станции столичного метро «Курская», скоро там же появится прогулочная зона. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«Мы установили настоящий трамвай «Татра-Т3» у станции метро «Курская» на территории трамвайной подстанции. В ближайшее время там закончится благоустройство и появится приятная прогулочная зона», – говорится в сообщении.
Как уточняется, на территории в районе 1-го Сыромятнического пер. также обновили здание подстанции, сделали новую подсветку.
«Этот трамвай «Татра-Т3» перевез не одно поколение москвичей.
После завершения благоустройства на территории трамвайной подстанции будет прогулочное пространство с удобными скамейками и освещением. Мы заботливо реставрируем наши исторические объекты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.