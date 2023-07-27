Москвичей пригласили посетить Тайский фестиваль
В саду «Эрмитаж» с 4 по 6 августа пройдет Тайский фестиваль. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили организаторы мероприятия.
Мероприятие пройдет под заголовком «Творческое путешествие в Таиланд 2023». В рамках фестиваля страну презентуют представители туристического управления, администрации города Паттайя и других ведомств.
Посетители фестиваля смогут попробовать тайскую кухню, насладиться выступлениями творческих коллективов, посетить кулинарные мастер-классы и посмотреть показательные выступления представителей тайского бокса. Также можно будет пройти сеанс массажа и приобрести продукты. Вход бесплатный.
В период с 28 по 30 июля в рамках «Чеховского фестиваля на улицах Москвы» пройдут выступления индийского коллектива Фонд Дриштикон Данс. Они пройдут на площадке «Московских сезонов» на Тверской площади. Гости смогут увидеть спектакль «Утсав — праздник жизни».