Москвичей пригласили посетить Тайский фестиваль

В саду «Эрмитаж» с 4 по 6 августа пройдет Тайский фестиваль. Об этом в четверг, 27 июля, сообщили организаторы мероприятия.

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Мероприятие пройдет под заголовком «Творческое путешествие в Таиланд 2023». В рамках фестиваля страну презентуют представители туристического управления, администрации города Паттайя и других ведомств.

Посетители фестиваля смогут попробовать тайскую кухню, насладиться выступлениями творческих коллективов, посетить кулинарные мастер-классы и посмотреть показательные выступления представителей тайского бокса. Также можно будет пройти сеанс массажа и приобрести продукты. Вход бесплатный.