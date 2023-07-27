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Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил сотрудников многофункциональных центров (МФЦ) с профессиональным праздником, сообщается в Telegram-канале мэра.

Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником
© Пресс-служба администрации Московской области

«Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тысяч москвичей. И каждый получает индивидуальный подход», — написал мэр Москвы.

Собянин добавил, что сотрудники центров госуслуг участвуют в разных значимых для города социальных проектах.

В павильонах «Здоровая Москва» сотрудники МФЦ помогают москвичам подготовиться к прохождению диспансеризации, в городских медучреждениях — встречают посетителей и решают возникающие немедицинские вопросы. Кроме того, они работают администраторами во флагманских центрах городской клинической больницы имени В.В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а также организовывают тренировки проекта «Спортивные выходные» в парках.

«Спасибо, друзья, за сервис высшего уровня, отзывчивость и профессионализм», — написал мэр Москвы.

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