Собянин поздравил сотрудников центров госуслуг с профессиональным праздником

«Ежедневно за госуслугами обращаются почти 70 тысяч москвичей. И каждый получает индивидуальный подход», — написал мэр Москвы.

В павильонах «Здоровая Москва» сотрудники МФЦ помогают москвичам подготовиться к прохождению диспансеризации, в городских медучреждениях — встречают посетителей и решают возникающие немедицинские вопросы. Кроме того, они работают администраторами во флагманских центрах городской клинической больницы имени В.В. Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, а также организовывают тренировки проекта «Спортивные выходные» в парках.