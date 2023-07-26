В Москве по Южному речному вокзалу теперь водят экскурсии

В Москве запустили экскурсии по Южному речному вокзалу, который открылся весной после реконструкции. Теперь это и полноценный транспортный узел, и общественное пространство.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Музее транспорта Москвы, гости узнают об основных исторических вехах вокзала.

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"Экскурсию мы посвятили непростой и витиеватой биографии вокзала, - пояснила директор музея Оксана Бондаренко. - Вы узнаете, как менялся вокзал в ХХ веке и как возрождался в ХХI веке".

Покажут экскурсантам и выставку "Москва-река пассажирская", которая в хронологическом порядке рассказывает о ключевых событиях в освоении реки - от сооружения водоотводного канала в XVIII веке до запуска электрических судов. Тут, по словам Бондаренко, собраны модели кораблей, фотографии, чертежи и видеохроника. Еще можно увидеть коллекцию проездных билетов и архивных печатных изданий о речном транспорте.

Южный вокзал, напомню, открылся минувшей весной в обновленном виде. Он снова похож на теплоход - так его задумали архитекторы. Вернулись на место шпиль, компас и пять скульптур - символы пяти морей, с которыми связана столица. Вокзал на юге города появился в 1930-х годах. Он создавался одновременно со своим "собратом" - Северным речным вокзалом. Сначала он располагался в Кожуховской гавани. Рядом проходила железнодорожная ветка, с поезда можно было пересесть на речной транспорт и отправиться через Коломну на юг страны.

Перед войной вокзал переехал в другое здание, выше по течению реки. В 1972 году снова сменил прописку - его разместили на дебаркадере, стоящем на правом берегу. Постоянное здание вокзал обрел лишь в 1985 году - его построили в Нагатинской пойме в стиле советского модернизма с широкими окнами, башней и шпилем. В 90-х у Южного вокзала начались сложные времена. Речные поездки практически сошли на нет, помещения начали сдавать в аренду и, по сути, тут появился рынок.

Сейчас здесь снова останавливаются круизные теплоходы. Жемчужина сезона - "Московская кругосветка", или "Речное Золотое кольцо". Маршрут начинается с Северного речного вокзала, а заканчивается на Южном. Теплоход идет по Москве-реке, Оке и Волге. Туристы посещают Ярославль, Ростов, Кострому, Переславль-Залесский и другие малые и большие города. Путешествие занимает от 9 до 15 дней.

Экскурсии по Южному речному вокзалу проходят с четверга по воскресенье в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00. Стоимость - 500 рублей и 350 рублей (льготный). Билеты продаются на сайте вокзала.

Платежную "Карту туриста" в России запустят в пилотном режиме не позднее сентября, а не до конца года, как планировалось ранее. Она разработана специально для иностранных туристов. С помощью нее граждане других государств смогут проводить на территории нашей страны безналичные расчеты. Об этом сообщили в минэкономразвития.

"Планируется, что в третьем квартале 2023 года будет запущен в пилотном режиме проект "Карта туриста", соответствующую работу сейчас минэкономразвития ведет совместно с Росфинмониторингом", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что представлять собой она будет электронный кошелек с виртуальной картой "Мир", оформить ее можно будет удаленно, находясь в своей стране, а использовать для оплаты туров и покупок на территории нашей страны. Например, с помощью "Карты туриста" иностранцы смогут оплатить проживание в российских гостиницах, в том числе - из-за рубежа.

При желании, приехав в Россию, иностранцы смогут продолжить использовать виртуальную карту или получить пластиковую, уточнили в пресс-службе министерства. В ведомстве отмечают, что "Карта туриста" позволит сделать пребывание иностранцев на территории нашей страны более комфортным.

Кроме того, с 1 августа для быстрой организации путешествий по России заработают электронные визы. Также со следующего месяца Россия планирует запустить первые групповые безвизовые поездки туристов из Ирана и Китая. По словам министра экономического развития Максима Решетникова, страны обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены.

Министр также рассказал, что для увеличения въездного турпотока в России ведется работа по расширению авиасообщения. Уже сегодня прямым рейсом в нашу страну можно прилететь более чем из 30 стран. Планируется расширить географию полета со странами Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки.