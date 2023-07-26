Ливень в Москве побил рекорд 1894 года

Москва в четверг, 26 июля, столкнулась с самым сильным дождем, который когда- либо был зафиксирован в Москве. Об этом в своем Тelegram-канале сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

Эксперт отметила, что к 16:00 в Западном округе столицы выпало 45,6 миллиметра осадков, что составляет более половины месячной нормы.

Предыдущий рекорд, как отметила автор поста, был установлен в 1894 году. Тогда выпало 42,5 миллиметра осадков.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале, что тучи полностью покинут Москву примерно после 21:00.

В связи с непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.