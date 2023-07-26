Москвичей пригласили посетить выставку-пристройство бездомных животных «Юна-Фест» 5 августа

В пятницу, 5 августа, в торговом комплексе (ТК) «Архангельское Аутлет» жители Москвы смогут осуществить свое желание, а заодно сделать доброе дело — подарить дом животному из приюта. Об этом сообщили в пресс-службе центра реабилитации бездомных животных «Юна».

На благотворительном мероприятии «Юна-Фест» своих хозяев будут ждать 50 кошек и собак. Все животные привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно прямо с мероприятия. А партнеры события подготовили много полезных подарков, которые пригодятся в первые дни питомца дома.

Если у посетителя фестиваля появилось желание стать законным хозяином животного, то потребуется всего лишь ответить на несколько вопросов зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании животного.

Посетителей ожидает благотворительный магазин с товарами для питомцев и их хозяев, розыгрыши призов, детская зона с уроками ответственного отношения к животным «Юна-Класс» и даже живая музыка на центральной площади ТК.