Москвичей ждет выставка-пристройство бездомных животных «Юна-Фест» 5 августа

В пятницу, 5 августа, в торговом комплексе "Архангельское Аутлет" жители Москвы будут иметь возможность посетить благотворительное мероприятие "Юна-Фест" и приобрести себе нового друга - бездомное животное из приюта. Организаторы сделали акцент на том, что каждый может в этот день сделать доброе дело и подарить дом бездомному животному.

На "Юна-Фесте" будут представлены 50 кошек и собак, которые пройдут все необходимые ветеринарные процедуры, включая прививки и чипирование. Все животные отдаются абсолютно бесплатно и прямо с мероприятия. Партнерами мероприятия подготовлены полезные подарки, которые пригодятся новым хозяевам в первые дни жизни питомца.

Для того чтобы стать законным хозяином животного, посетителям потребуется ответить на несколько вопросов зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании животного. Таким образом организаторы обеспечивают безопасность и благополучие животных.

На "Юна-Фесте" также будет работать благотворительный магазин с товарами для домашних животных и их хозяев. Гостей ожидают розыгрыши призов, а также детская зона с уроками ответственного отношения к животным под названием "Юна-Класс".

Особое внимание стоит уделить новому медальону для питомцев, который был разработан московским производителем. На чипе, который находится внутри медальона, записана ссылка на личную карточку животного, где указаны его кличка, пол и контакты хозяина. Это позволяет значительно повысить безопасность питомца и его быстрое возвращение в случае потери.