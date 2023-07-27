Депутат МГД Козлов: Суперсервис «Мой питомец» поможет хозяевам домашних животных
На столичном портале mos.ru появился суперсервис «Мой питомец», который поможет хозяевам домашних животных, упростит уход и подскажет выход в различных типовых и нетиповых ситуациях. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил депутат Московской городской думы Александр Козлов.
«Нормы содержания домашних животных, отношение к ним в городе меняется, и все вопросы, которые важны хозяевам питомцев в Москве должны находить отражение в цифровой экосистеме города. Поэтому появление не просто раздела, но суперсервиса в рамках портала mos.ru будет существенной помощью для хозяев», – сказал Козлов.
Он напомнил, что на портале можно хранить записи о животном, его электронную амбулаторную карту, включая записи из частных ветклиник.
«В суперсервисе также собрана целая база данных, где пользователь может найти ответы на самые разные вопросы – от того, как завести животное, поставить необходимые прививки, путешествовать, то есть типовые вопросы, до нетиповых ситуаций. Например, сервис подскажет пошагово, куда обращаться, если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным. Такие случаи – не норма, и поэтому тем более не нужно оставлять их без внимания», – пояснил депутат.
Парламентарий подчеркнул, что владельцы домашних животных – это большая аудитория.
«Москва по поручениям мэра столицы Сергея Собянина последовательно создает условия для того, чтобы и хозяева, и питомцы чувствовали себя в мегаполисе комфортно. Развиваются общественные пространства, куда могут прийти собаководы со своими четвероногими друзьями, как на тренировку, так и просто на прогулку. Взять животное из городского приюта или стать в нем волонтером также может каждый, кто готов взять на себя эту серьезную ответственность. Городские службы помогут тем, кто делает этот важный выбор, и цифровые сервисы также в этом помогают», – рассказал Козлов.