Суперсервис «Мой питомец» поможет хозяевам домашних животных

«Москва по поручениям мэра столицы Сергея Собянина последовательно создает условия для того, чтобы и хозяева, и питомцы чувствовали себя в мегаполисе комфортно. Развиваются общественные пространства, куда могут прийти собаководы со своими четвероногими друзьями, как на тренировку, так и просто на прогулку. Взять животное из городского приюта или стать в нем волонтером также может каждый, кто готов взять на себя эту серьезную ответственность. Городские службы помогут тем, кто делает этот важный выбор, и цифровые сервисы также в этом помогают», – рассказал Козлов.