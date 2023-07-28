ЦОДД предупредил о пробках до семи баллов в столице вечером

Пробки до семи баллов ожидаются в столице вечером 28 июля, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«ЦОДД: движение оцениваем в четыре балла. В городе местами сильный дождь, вечером в центре ожидаем до семи – рекомендуем в часы пик воспользоваться городским транспортом. Причины: сильный дождь, короткий рабочий день, большое число поездок за город, ремонтные работы на дороге, мелкие ДТП», – говорится в сообщении.

Как уточняется, 28 июля час пик начнется раньше – около 16:00. Автомобилистов попросили выезжать раньше или отложить поездки на более позднее время – после 19:00. Также рекомендуется воспользоваться городским транспортом для неотложных поездок.