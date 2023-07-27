В рамках МУФ в "Зарядье" пройдет неделя финансовой грамотности для детей

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в "Зарядье" с 5 по 11 августа пройдет неделя финансовой грамотности для детей и подростков. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

© портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

"Неделя финансовой грамотности на Московском урбанистическом форуме задумана как семейный просветительский праздник, где каждый сможет с пользой провести время. В рамках одной площадки мы объединили различные мероприятия для детей и взрослых", – приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента финансов Елены Зяббаровой.

Программа недели финансовой грамотности построена с учетом особенностей возрастов всех детей. Для посетителей младшего возраста организуют просветительские занятия, в ходе которых расскажут об истории появления денег и их функциях. Для детей постарше в павильоне "Заповедное посольство" организуют игротеку.

Для подростков на площадке форума мастер-класс проведут эксперты Центробанка РФ. Гости смогут поучаствовать в игре по определению подлинности банкнот и настольной игре "С финансами на ты!".