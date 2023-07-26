Собянин осмотрел ход строительства нового здания объединенного военкомата по СВАО

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства нового здания объединенного военного комиссариата Москвы по Северо-Восточному административного округу. Об этом глава города сообщил в среду, 26 июля.

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

— Проверил, как продвигаются работы, — сказал он.

Как отметил мэр города, уже окончены работы по гидроизоляции постройки. Также строители завершили устройство фундамента здания, колонн и перекрытий. На данный момент ведутся отделочные работы помещения, написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщил военный комиссар Максим Локтев, новое здание объединит три военкомата — Бутырский, Останкинский и Бабушкинский военный комиссариаты.

Строительство 9-ти этажного здания было начато в июне 2023 года. На первом этаже в будущем разместят окна приема с информационными стойками и системой электронной очереди. На втором, третьем и четвертом этажах будут работать кабинеты врачей приемной комиссии. Пятый этаж запланирован под кабинеты администрации и актовый зал на 90 человек. На шестом, седьмом и восьмом этажах оборудуют специализированные кабинеты для оформления граждан на военную службу.

На объекте ведут работы 250 человек и 16 единиц техники. Завершить строительство нового здания военкомата на улице Яблочкова планируется весной 2024 года.

Кроме того, для работы с кандидатами на военную службу разработали специальное программное обеспечение, которое будет вести личное дело будущего контрактника. Сохранность личных данных обеспечивает трехфакторная аутентификация.

В начале июля Собянин подписал постановление о строительстве современного центра для военного комиссариата.