Большая фестивальная программа откроется 4 августа в парке «Зарядье»

Фестиваль Московского урбанистического форума Moscow Urban Fest в этом году начнется 4 августа в парке «Зарядье» и продлится до 10 сентября. Об этом в среду, 26 июля, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— Предыдущий Moscow Urban Fеst прошел в онлайн-формате в 2021 году, за четыре дня проведения фестиваля его посмотрели более 350 тысяч раз, — рассказал он.

В день открытия для гостей пройдет развлекательная и образовательная программа, в которой будут мастер-классы, лекции, кипопоказы, танцевальная тренировка и выступления популярных исполнителей.

Так, фестиваль откроется тренировкой с профессиональной танцовщицей и участницей популярных телевизионных проектов Анной Тихой в большом амфитеатре. Одновременно с этим пройдут мастер-классы Музея Москвы, передает официальный сайт мэра города.

В дни «Цветочного джема» столицу украсят оригинальные выставочные сады, некоторые из которых вызывали ранее наибольший интерес горожан. К таким композициям можно отнести площадки рядом с Российской государственной библиотекой и на Новой площади.