Собянин рассказал о редких животных на природных территориях Москвы

На особо охраняемых природных территориях столицы обитают порядка трех тысяч видов охраняемых животных. Из них 573 включены в Красную книгу Москвы. Об этом в четверг, 27 июля, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Среди редких животных, проживающих в столице — черные коршуны, зеленые дятлы, клинтухи, зайцы-русаки, горностаи, средние пестрые дятлы, гоголи, воробьиные сычи, бобры и многие другие. Парки и особо охраняемые природные территории города аккуратно приводят в порядок, чтобы сохранить комфортную среду обитания для зверей и возможности для отдыха москвичей.

Московская часть национального парка «Лосиный остров» будет передана в управление правительства столицы. В дальнейшем для нее будет разработан проект реабилитации.

— Как минимум его надо будет освободить от мусора, сделать заповедные зоны, выделить территории более активного посещения граждан и так далее. Одним словом — найти разумный баланс между сохранением благоприятной среды обитания животных и потребностями людей, — написал Сергей Собянин в личном блоге.