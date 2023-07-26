Специалисты КГХ приступили к улучшению энергоснабжения МГУ

Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к проведению работ, направленных на улучшение энергоснабжения Московского государственного университета (МГУ). Об этом в среду, 26 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков .

Он отметил, что работы будут проводиться в два этапа. До конца 2023 года планируется проложить четыре питающих кабеля, общей протяженностью более двух километров. Кроме того, две новые распределительные подстанции уже установлены.