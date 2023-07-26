Специалисты КГХ приступили к улучшению энергоснабжения МГУ
Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к проведению работ, направленных на улучшение энергоснабжения Московского государственного университета (МГУ). Об этом в среду, 26 июля, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве Петр Бирюков.
Он отметил, что работы будут проводиться в два этапа. До конца 2023 года планируется проложить четыре питающих кабеля, общей протяженностью более двух километров. Кроме того, две новые распределительные подстанции уже установлены.
— В рамках второго этапа в 2024 году оборудуем восемь трансформаторных подстанций, выполним прокладку дополнительных питающих кабельных линий 10 кВ и абонентских распределительных сетей. Работы проводятся максимально аккуратно, с применением современной спецтехники, в том числе при помощи метода горизонтально-направленного бурения, — рассказал Бирюков.
Также заместитель мэра сообщил о начале второго этапа благоустройства возле станции метро «Нижегородская» Большой кольцевой линии. Специалисты уберут воздушные линии в кабельную канализацию, обновят покрытие тротуаров и дорог, установят энергоэффективные светильники и оборудуют велопарковки.