Почти 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в отдельных районах Москвы
Этой ночью в отдельных районах столицы выпало почти 40% месячной нормы осадков, сообщается в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗелАО (32 мм), ТиНАО (17 мм), ВАО (16 мм). Сегодня в течение всего дня дождь, местами сильный, продолжится. Может сопровождаться грозой. До вечера возможно выпадение еще до 25 мм осадков», – говорится в сообщении.
Отмечается, что городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности.