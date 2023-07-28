Почти 40% месячной нормы осадков выпало за ночь в отдельных районах Москвы

«Почти 40% месячной нормы осадков выпало в отдельных районах столицы за ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в ЗелАО (32 мм), ТиНАО (17 мм), ВАО (16 мм). Сегодня в течение всего дня дождь, местами сильный, продолжится. Может сопровождаться грозой. До вечера возможно выпадение еще до 25 мм осадков», – говорится в сообщении.