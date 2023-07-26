Аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды
Аэропорты Москвы работают штатно в условиях непогоды. Об этом в среду, 26 июля, сообщили столичных авиагаваней в пресс-службах Домодедово, Шереметьево и Внуково.
Так, представители Домодедово заявили о штатной работе аэропорта. Никаких задержек или отмен рейсов, связанных с метеорологической ситуацией, нет. Аналогичная ситуация сохраняется и в Шереметьево.
При этом во Внуково также подтвердили, что отмен рейсов из-за непогоды нет, однако фиксируются небольшие задержки и переносы, передает агентство городских новостей «Москва».
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве в среду, 26 июля, за пару часов выпало 20-25 миллиметров осадков, что является четвертью от месячной нормы.
Коллега Тишковца, Михаил Леус отметил, что ливни будут идти в Москве еще несколько часов, однако полностью прекратятся только к вечеру. По его словам, зона дождей и гроз довольно быстро смещается на северо-восток, и в течение двух–трех часов, вероятнее всего, сильные осадки покинут столицу.