Водителей призвали пересесть на общественный транспорт в час пик из-за непогоды в Москве

Столичным автомобилистам следует пересесть на общественный транспорт в часы пик из-за непогоды. Об этом в среду, 26 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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Вечером в центре города ожидается до шести баллов. В настоящее время движение транспорта затруднено на МКАД в районе улицы Верхние Поля, ТТК в районе Русаковской эстакады, а также на ТТК в районе Хорошевской эстакады.

— По прогнозу синоптиков, в городе весь день будет дождь. Низкие скорости, мелкие аварии и строительные работы на дороге также осложняют движение, — говорится в сообщении.

В часы пик движение осложнится в центральной части города, на Садовом кольце, на ТТК и МКАД, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

В связи с непогодой городские службы переведены в режим повышенной готовности. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад.