Сергей Собянин расширил программу реконструкции столичных поликлиник

В Тимирязевском районе реконструируют филиал № 4 городской поликлиники № 6. Во время посещения поликлиники Сергей Собянин объявил о реализации второго этапа программы модернизации амбулаторного фонда, в рамках которого в 2024–2025 годах по новому московскому стандарту будет комплексно реконструировано еще 140 зданий городских поликлиник.

«Каждый москвич, наверное, знает, где находится его поликлиника. В нее ходили дедушка, бабушка и они ходят, и их дети туда обращаются. Поликлиника по большому счету — это часть жизни, особенно у людей старшего поколения, которые бывают там достаточно часто. И от того, как она выглядит, как работает, как оснащена, зависит, конечно, здоровье и во многом настроение людей. Поэтому по просьбе врачей и москвичей мы приняли решение о кардинальной реконструкции московских поликлиник», — рассказал Сергей Собянин.

В последние годы в Москве проводится крупнейшая за всю историю столичного здравоохранения реновация амбулаторного звена, нацеленная на повышение качества и доступности медицинской помощи москвичам.

«Буквально недавно на встрече с врачами поликлиник мы приняли решение о включении в эту программу еще 140 последних поликлиник, которые морально устарели. Я думаю, что в течение двух лет мы полностью обновим амбулаторный фонд Москвы. Он будет самым современным — соответствующим лучшим стандартам, оснащенным новым оборудованием и логистикой, выстроенный по новому стандарту. Я думаю, что будет больше доброжелательности и улыбок и со стороны врачей, и со стороны пациентов», — сказал Мэр Москвы.

В рамках первого этапа программы в 2020–2023 годах Правительство Москвы выполняет реконструкцию 201 здания поликлиник.

«Сегодня уже закончена модернизация 101 поликлиники. Еще 100 находятся в ремонте и будут введены в ближайшие два-три месяца», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Таким образом, в результате реализации первого и второго этапов программы будет реконструировано 100 процентов устаревших поликлиник Москвы — 341 здание.

Кроме того, в 2011–2023 годах построена 71 поликлиника, а в ближайшие три года будет возведено еще около 20 зданий.

Поликлиника на улице Немчинова

Четырехэтажное здание медицинского учреждения в Тимирязевском районе (улица Немчинова, дом 14) площадью около четырех тысяч квадратных метров построено в 1975 году. В последние годы в нем размещается филиал № 4 городской поликлиники № 6, медицинскую помощь в котором получают свыше 56 тысяч человек.

Мощность учреждения составляет 588 посещений в смену. В штате поликлиники 62 сотрудника, в том числе 25 врачей. Прием ведут врачи общей практики, оториноларинголог, офтальмолог, хирург, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог.

Комплексная реконструкция поликлиники началась в сентябре 2022 года. В ходе работ здание практически полностью перестроено: обустроен новый фасад, заменены инженерные коммуникации, внутренние перегородки и стяжки пола, лифты, системы вентиляции и кондиционирования, дверные и оконные блоки, выполнена отделка помещений. Сейчас проводятся пусконаладочные работы.

Территория возле поликлиники благоустроена. Специалисты заменили ограждение, установили автоматические ворота, разделили пешеходные и транспортные потоки, установили новые опоры освещения с энергоэффективными светильниками, а также организовали места для отдыха. В осенне-зимний период высадят деревья и кустарники.

Первых пациентов обновленная поликлиника примет в августе этого года.

Московский стандарт: крупнейшая программа реконструкции городских поликлиник

Несколько лет назад в столичных амбулаторных центрах был внедрен новый московский стандарт поликлиник.

Вместо регистратуры за стеклом появились удобные стойки информации с консультантами. В поликлиниках прием ведут дежурные врачи, а справку или направление можно получить быстро в специальном кабинете. В холлах есть зоны ожидания, кулеры с водой, в детских поликлиниках дети могут поиграть, а мамы — уединиться, чтобы покормить ребенка. Так был сделан первый шаг к созданию современной поликлиники.

Опираясь на полученный опыт, в 2019 году Правительство Москвы разработало новый московский стандарт поликлиник, ставший логичным развитием стандарта первого поколения.

Профессиональную оценку планируемых изменений и свои предложения по будущему стандарту поликлиник дали медицинские работники в ходе онлайн-опроса, который проходил с 28 марта по 10 апреля 2019 года. В проекте приняли участие более четырех тысяч медиков, которые оставили 2,7 тысячи предложений.

Новый московский стандарт поликлиник получил поддержку горожан. В голосовании в проекте «Активный гражданин» приняли участие более 212 тысяч человек, из них свыше 70 процентов одобрили его основные положения, а также программу комплексной реконструкции городских поликлиник, необходимую для реализации стандарта.

Основные элементы нового московского стандарта поликлиник:

— больше врачей самых востребованных специальностей. В каждом филиале поликлиники будут вести прием врачи восьми наиболее востребованных медицинских специальностей: врач общей практики / терапевт, кардиолог, оториноларинголог, хирург, невролог, офтальмолог, уролог и эндокринолог. В каждом головном подразделении пациентов будут дополнительно принимать врачи пяти узких специальностей: аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, пульмонолог, колопроктолог, инфекционист. В результате уменьшится количество перемещений пациентов между филиалами поликлиник, а наиболее востребованные врачи будут принимать максимально близко к месту жительства;

— современное техническое оснащение. В поликлиниках будут работать маммографы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, а также оборудование функциональной диагностики. Головные здания дополнительно оснастят МРТ, КТ, денситометрами (аппарат для исследования костной ткани), УЗИ экспертного класса, аппаратами тредмил (оборудование для проведения нагрузочных тестов под контролем ЭКГ), приборами для исследования функции внешнего дыхания (спирографами, бодиплетизмографами), эндоскопическим оборудованием. Таким образом, пациенты смогут проходить наиболее распространенные обследования максимально близко к дому. Кроме того, аналоговое оборудование постепенно заменяется на более современное — цифровое, что позволяет создать единую городскую базу хранения медицинских изображений, улучшить качество диагностики и уменьшить число ошибочно поставленных диагнозов. Поставки нового оборудования в поликлиники начались в 2019 году;

— цифровая поликлиника. Пациенты получили доступ к электронной медицинской карте и могут самостоятельно видеть результаты своих анализов и исследований. Объемы информации, доступные горожанам, постепенно увеличиваются;

— удобное расположение кабинетов врачей и зонирование помещений. Ключевой принцип — наиболее востребованные кабинеты размещаются на нижних этажах, менее посещаемые и административные кабинеты — на верхних. Врачи узких специальностей (там, где это возможно) будут работать на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Например, сделать УЗИ сердца или кардиограмму можно будет рядом с кабинетом кардиолога, а эндоскопию — рядом с кабинетом гастроэнтеролога. Распределение врачей по кабинетам организовано таким образом, чтобы снизить вероятность возникновения очередей и сделать ожидание приема более комфортным. Там, где это возможно, открываются буфеты для пациентов и персонала;

— комфорт для врачей и медсестер. В поликлиниках предусмотрены комнаты отдыха, в которых медики могут пообщаться друг с другом, перекусить или выпить кофе. Кабинеты врачей оснащают эргономичной мебелью для комфортной работы: креслами, шкафами, столами и стульями. Работникам поликлиник выдается удобная и стильная рабочая одежда и обувь;

— искренний сервис. В регистратуре, работающей по принципам ресепшена, пациентов встречают сотрудники центров госуслуг «Мои документы», в обязанности которых входит ответить на возникающие вопросы, помочь сориентироваться и вовремя попасть на прием к нужному врачу;