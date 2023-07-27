Спортивный комплекс с картодромом построят в ТиНАО
В третьем квартале этого года город выставит на торги по аренде земельный участок под строительство спортивного центра в поселении Вороновском. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 27 июля.
— В третьем квартале этого года в поселении Вороновском планируется выставить на аукцион земельный участок площадью 4,34 гектара для строительства крупного спортивного комплекса с картодромом, — рассказал он.
Участок находится неподалеку от железнодорожной станции Кресты, рядом с Варшавским. Инвестор подпишет договор аренды сроком на восемь лет и восемь месяцев, передает официальный сайт мэра Москвы.
Еще два участка под строительство спортивных комплексов город выставит на торги также в третьем квартале текущего года.
Договоры с инвесторами заключат на четыре года и 10 месяцев.
Также город выставил на торги право на благоустройство участка в Беговом районе по программе КРТ. На участке планируется построить более 1,4 миллиона квадратных метров как жилой, так и общественно-деловой недвижимости.