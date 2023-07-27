Спортивный комплекс с картодромом построят в ТиНАО

В третьем квартале этого года город выставит на торги по аренде земельный участок под строительство спортивного центра в поселении Вороновском. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман в четверг, 27 июля.

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— В третьем квартале этого года в поселении Вороновском планируется выставить на аукцион земельный участок площадью 4,34 гектара для строительства крупного спортивного комплекса с картодромом, — рассказал он.

Участок находится неподалеку от железнодорожной станции Кресты, рядом с Варшавским. Инвестор подпишет договор аренды сроком на восемь лет и восемь месяцев, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще два участка под строительство спортивных комплексов город выставит на торги также в третьем квартале текущего года.

Договоры с инвесторами заключат на четыре года и 10 месяцев.