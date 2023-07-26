«Немного лениво и не торопясь»: Московский зоопарк показал завтрак красного волка
Красный волк из Московского зоопарка предпочитает завтракать зелеными листьями в тени деревьев. Об этом в среду, 26 июля, рассказали в пресс-службе зоосада.
— Красный волк ест зеленые листья под сенью тенистых деревьев. Немного лениво, немного не торопясь. Хорошо, если утром есть время немного потянуться на крыше домика, — говорится в Telegram-канале зоопарка.
На кадрах можно заметить, как волк питается медленно и неспеша. А после сытного завтра он лениво потягивается в своем вольере.
В начале мая группу красных волков переселили в новый вольер Московского зоопарка. Территорию красных волков опоясывает комбинированное ограждение: оно состоит из усиленного стекла и металлической решетки.
Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила, откуда берутся следы лап на стенах вольера красных волков. По ее словам, причиной этому послужили «рикошетные прыжки».
Недавно гендиректор столичного зоосада также поделилась видео с одним из талисманов зоосада — жирафом Самсоном, которому уже почти 30 лет, а по человеческим меркам это около 100. Самсон — очень чуткий жираф, который нуждается в бережном обращении