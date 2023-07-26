Московский зоопарк показал завтрак красного волка

Красный волк из Московского зоопарка предпочитает завтракать зелеными листьями в тени деревьев. Об этом в среду, 26 июля, рассказали в пресс-службе зоосада.

— Красный волк ест зеленые листья под сенью тенистых деревьев. Немного лениво, немного не торопясь. Хорошо, если утром есть время немного потянуться на крыше домика, — говорится в Telegram-канале зоопарка.

На кадрах можно заметить, как волк питается медленно и неспеша. А после сытного завтра он лениво потягивается в своем вольере.

В начале мая группу красных волков переселили в новый вольер Московского зоопарка. Территорию красных волков опоясывает комбинированное ограждение: оно состоит из усиленного стекла и металлической решетки.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова объяснила, откуда берутся следы лап на стенах вольера красных волков. По ее словам, причиной этому послужили «рикошетные прыжки».