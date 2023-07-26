В Москве появился еще один робот-уборщик улиц

У робота-уборщика улиц "Пикселя", который в тестовом режиме уже метет дороги в Москве, появился младший брат.

Разработчики утверждают, что один "Городовой" способен заменить несколько дворников и за час убрать площадь в 2 тыс. кв. метров. А еще робот не только умеет сметать листву, мыть асфальт и чистить дороги от снега, но и готов следить за порядком, "Городовой" оснащен видеокамерами, подключенными к системе "Безопасный город".