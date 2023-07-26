В День крещения Руси мощи святого Владимира перенесут к его памятнику

В День крещения Руси мощи князя Владимира из храма Христа Спасителя перенесут к памятнику крестителя Руси после проведения патриаршего молебна. Как сообщает РИА Новости, об этом рассказал глава управления по связам с религиозными организациями Департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.

По его словам, московское духовенство выстроится на Соборной площади и через Боровицкие ворота Московского кремля выйдет на Боровицкую площадь к памятнику князю Владимиру. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет молебен, а после его завершения, около 13:00 мск, доступ к мощам откроют для верующих.